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Среда, 05.06.2019
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Врачи назвали лучшее средство для борьбы с герпесом

Врачи назвали лучшее средство для борьбы с герпесом
05:17 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В народной медицине мед получил широкое признание благодаря противогрибковым и противовирусным свойствам.

К такому выводу пришли ученые из Новой Зеландии. В исследовании приняли участие более 950 человек. Все участники эксперимента пожаловались на недавно вспыхнувший герпес на губах. Часть людей лечила вирус при помощи ацикловира, остальные – медом, смешанным с глицерином. Натуральный продукт был получен из дерева кануки и прошел стерилизацию.

В исследовании приняли участие более 950 человек. Все участники эксперимента пожаловались на недавно вспыхнувший герпес на губах. Часть людей лечила вирус при помощи ацикловира, остальные – медом, смешанным с глицерином. Натуральный продукт был получен из дерева кануки и прошел стерилизацию.

Оказалось, два метода одинаково эффективны. Мед прекрасно справился с проявлением инфекции, как и противовирусный крем. Полное выздоровление наступило через 9 дней без каких-либо побочных эффектов.

«Пациенты, предпочитающие натуральную и альтернативную медицину, могут быть уверены в действенности лекарства на основе меда в качестве дополнительного способа лечения простудных заболеваний», – отмечают авторы исследования.

Тем не менее, полностью полагаться на народную медицину при вирусных недугах специалисты не советуют. Залогом выздоровления станут только своевременное обращение к врачу и комбинированная терапия.

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