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Медики рассказали, сколько нужно пить воды в летнюю жару

Медики рассказали, сколько нужно пить воды в летнюю жару
01:50 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Стало известно, сколько можно пить воды летом.

В норме. Очень часто рекомендуется выпивать восемь стаканов в день — это примерно два литра, типовая здоровая норма. Но в действительности эта норма надуманная. Врачи советуют пить воду, исходя из расчета примерно 30 мл жидкости на каждый килограмм веса.

В жару. В условиях жары потребность организма в жидкости повышается, и норма жидкости увеличивается в полтора-два раза. Например, для человека весом в 80 кг выпить 5 литров жидкости в жаркую погоду – это нормально.

Еда — тоже вода. 20% дневной нормы жидкости составляет воды из еды. Особенно насыщены водой арбузы, брокколи, цитрусовые, молоко, морковь, йогурты, яблоки.

Норма часа. Сколько бы не было выпито воды за день, существует безопасный максимум — от 1 до 1,5 литров в час. Употреблять воду свыше этого количества за один час категорически не рекомендуется, это вредит состоянию сосудов, сердца и мозга. При чрезмерном количестве выпитой воды человеку грозят возможные кома и смерть.

Кому нельзя пить много воды? Людям, у которых нарушена работа почек и сердца, имеются дисфункции щитовидной железы, проблемы с печенью и сердцем, а также при приеме лекарств в рамках терапевтического курса необходимо тщательно контролировать объем потребляемой жидкости. В жаркую погоду им целесообразно консультироваться с врачом по поводу питья воды.

Как часто пить. Медики считают, что чувство жажды – это лучший показатель того, что организму нужна вода. Если пить воду в моменты, когда возникает жажда, можно не опасаться, что организм пострадает от обезвоживания.

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Вода, Лето, Летняя жара, Сколько нужно пить воды летом.
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