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Четверг, 06.06.2019
Полезные экзотические фрукты, о которых вы не знали
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Полезные экзотические фрукты, о которых вы не знали

Сегодня экзотическими фруктами вроде дуриана или личи никого уже не удивишь. Даже школьники знают, что первый жутко пахнет, а второй - скользкий. Про бананы и ананасы и говорить нечего - они продаются в ближайшем супермаркете. Однако в мире еще существует масса других фруктов, которые будто выбрались из фантастического фильма.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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23:14 Ср, 5 Июнь 2019 Телеграф
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