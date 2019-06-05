Полезные экзотические фрукты, о которых вы не знали

Сегодня экзотическими фруктами вроде дуриана или личи никого уже не удивишь. Даже школьники знают, что первый жутко пахнет, а второй - скользкий. Про бананы и ананасы и говорить нечего - они продаются в ближайшем супермаркете. Однако в мире еще существует масса других фруктов, которые будто выбрались из фантастического фильма.