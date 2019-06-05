Назван способ улучшить состояние сосудов при отсутствии спорта

Новости шоу бизнеса: Упражнения представляли собой определенные позы, в которых нужно было замирать на 30 секунд, усиливая эффект мышечного растяжения.

Людям, в жизни которых отсутствует активный спорт, полезно выполнять упражнения на растяжку – они помогают улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, утверждают ученые.

Результаты исследования, которые были опубликованы в журнале "American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation", свидетельствуют: регулярные упражнения на растяжку могут быть альтернативой аэробным упражнениям. Ученые констатировали, что регулярная растяжка приводит к позитивным долгосрочным изменениям в артериях, сопоставимым с теми, которые наблюдаются при занятиях аэробикой.

"40-минутной растяжки достаточно для того, чтобы на час значительно улучшить артериальную функцию неактивных пациентов", — цитирует издание авторов проекта.

Этот вывод был сделан после эксперимента с участием 26 человек, ведущих малоподвижный образ жизни (все они были обладателями сидячих офисных должностей). Участники выполняли по 10 упражнений на растяжку, которые затрагивали все группы мышц, включая рук, ног, шеи и туловища. Каждое упражнение выполнялось по три раза.

В результате исследователи резюмировали, что "регулярная растяжка может улучшать функциональное состояние сердечно-сосудистой системы людей, которые не в состоянии заниматься спортом из-за хирургического вмешательства или плохого состояния здоровья".