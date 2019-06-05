Распространенные мифы о правильном питании, в которые пора перестать верить

Иногда невольно становишься свидетелем ситуации, когда кто-то отказывается даже пытаться переходить на более грамотный рацион только потому, что его постулаты кажутся слишком уж аскетическими: "И этого в вашем ЗОЖ нельзя, и того нельзя - так уж лучше я по-старинке!"