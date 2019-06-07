Яблоки эффективно защищают от рака кишечника В частности, в яблочной кожуре были найдены 12 соединений, относящихся к тритерпеноидам – данные субстанции блокировали размножение злокачественных клеток печени, груди и толстого кишечника. Кроме того, яблоки отличаются повышенным содержанием флавоноидов – растительных пигментов, которые также обладают выраженным антиоксидантным действием.