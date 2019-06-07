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Пятница, 07.06.2019
Яблоки эффективно защищают от рака кишечника
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Яблоки эффективно защищают от рака кишечника

В частности, в яблочной кожуре были найдены 12 соединений, относящихся к тритерпеноидам – данные субстанции блокировали размножение злокачественных клеток печени, груди и толстого кишечника. Кроме того, яблоки отличаются повышенным содержанием флавоноидов – растительных пигментов, которые также обладают выраженным антиоксидантным действием.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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