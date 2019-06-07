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В Минздраве рассказали как обеспечить безопасный отпуск

В Минздраве рассказали как обеспечить безопасный отпуск
03:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В Минздраве посоветовали в отпуск брать с собой обезболивающие, антисептик и средство для защиты от солнца.

В Министерстве здравоохранения подготовили медицинскую памятку, в которой обнародованы советы, как обеспечить здоровый отдых во время отпуска.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Прежде всего в министерстве советуют узнать о возможных инфекционных рисках, характерных для региона, в который планируется путешествие.

"Перед отпуском ознакомьтесь с базовой информацией о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на сайте МИД. Уточните у своего врача, не нужно ли сделать дополнительные прививки. Позаботьтесь о медицинском страховании - оно может помочь в критической ситуации. Старайтесь также избегать больных людей, прибыв в новую страну", - отмечают медики. В Минздраве советуют взять в путешествие аптечку.

"Перечень необходимых медикаментов зависит не только от состояния вашего здоровья, но и от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране или регионе, куда едете. Возьмите с собой обезболивающие, антисептик и средство для защиты от солнца. Пейте только воду в бутылках, если такой возможности нет, воду нужно кипятить. Не глотайте воду в бассейне", - предупредили в Минздраве.

В министерстве также советуют внимательно читать предупредительные таблички и выполнять законы и правила - они могут уберечь от ядовитых пауков или змей.

"Держитесь на расстоянии от животных, особенно диких. Позаботьтесь о защите от насекомых, змей и клещей. Планируя отдых на природе, выбирайте одежду, которая максимально закрывает тело", - отметили в Минздраве.

Также в министерстве настойчиво советуют не делать татуировки, маникюр и другие салонные услуги в учреждениях, которые не вызывают доверия, заботиться о гигиене.

"Лучше воздержаться от нового маникюра, но не подвергать себя опасности. Через кровь передаются опасные болезни: ВИЧ, гепатит B и С. Они передаются также половым путем, поэтому следует помнить о контрацепции. Если не уверены в качестве уборки в гостинице, продезинфицируйте выключатели и ручки дверей. Пульт от телевизора лучше сразу поместить в полиэтиленовый пакет. Не забывайте регулярно мыть руки и дезинфицировать свой мобильный телефон", - рекомендуют медики.

Отмечается, что овощи и фрукты лучше не только мыть, но и чистить, если есть малейшие сомнения относительно качества воды.

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"Будьте осторожны с уличной едой, особенно с морепродуктами. Например, рифовая рыба может содержать сигуатоксин (токсин некоторых водорослей, которые живут у рифов и которыми питается рыба). Избегайте также блюд с недостаточной термической обработкой - стейк с кровью, яйца-пашот, шашлык. Самые распространенные угрозы в путешествии - это так называемая "диарея путешественника", насекомые и дикие животные", - подчеркнули в Минздраве.

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Минздрав, Отдых, Ульяна Супрун.
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