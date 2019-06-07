Как эффективно и просто похудеть: основные принципы и пример диеты Углова

Федор Григорьевич Углов был известным талантливым хирургом, проводившим сложные операции даже в почтенном пожилом возрасте. Он пропагандировал здоровый образ жизни, который соблюдал сам. И он может считаться живым примером того, что правильное питание действительно укрепляет здоровье, ведь Углов прожил до 103 лет и при этом всегда имел стабильный вес, колебавшийся в пределах 63-65 килограммов. Академик разработал диету, которую назвал "восточной". Это сбалансированное и полноценное питание, позволяющее в короткие сроки нормализовать массу тела. Более того, диета нередко назначается врачами пациентам после перенесенных хирургических вмешательств и тяжелых заболеваний для скорейшего восстановления организма. Обратите внимание на основные принципы этой диеты и на примерное меню, которое вы можете подстроить под свой режим.