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Сладости, которые могут себе позволить худеющие
Если вы чувствуете, что хотите полакомиться чем-нибудь сладким, не спешите покупать в супермаркете шоколадки или пирожные. Американские диетологи делятся рецептами вкусностей, которые удовлетворяют потребность в сладком и, вместе с тем, не вредят фигуре.
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