Сладости, которые могут себе позволить худеющие

Если вы чувствуете, что хотите полакомиться чем-нибудь сладким, не спешите покупать в супермаркете шоколадки или пирожные. Американские диетологи делятся рецептами вкусностей, которые удовлетворяют потребность в сладком и, вместе с тем, не вредят фигуре.