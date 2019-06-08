Чай в пакетиках, газированные напитки, кофе "3 в 1": напитки, от которых лучше отказаться

Было проанализировано несколько десятков вида чая, продающегося в магазинах. В результате в одиннадцати разновидностях чая в пакетиках была найдена кишечная палочка, а в некоторых имелись и следы плесени.

2

Газированные напитки.

Они содержат много сахара. Слишком много, чтобы это прошло незаметно для здоровья. Например, в баночке колы емкостью 0,33 литра может содержаться от 6,5 до 8 кусков сахара. Медики предупреждают: регулярное употребление этих напитков способствует не только полноте, но и диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, старению кожи, урологическим проблемам.

Что касается несладких газировок, то содержащийся в них углекислый газ раздражает слизистую желудка и нарушает моторику кишечника.