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Чай в пакетиках, газированные напитки, кофе "3 в 1": напитки, от которых лучше отказаться

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Чай в пакетиках, газированные напитки, кофе "3 в 1": напитки, от которых лучше отказаться
12:05 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Медики призвали тщательнее контролировать свое питье и назвали напитки, от которых лучше отказаться.

  • 1

    Пакетированный чай.

    Было проанализировано несколько десятков вида чая, продающегося в магазинах. В результате в одиннадцати разновидностях чая в пакетиках была найдена кишечная палочка, а в некоторых имелись и следы плесени.

  • 2

    Газированные напитки.

    Они содержат много сахара. Слишком много, чтобы это прошло незаметно для здоровья. Например, в баночке колы емкостью 0,33 литра может содержаться от 6,5 до 8 кусков сахара. Медики предупреждают: регулярное употребление этих напитков способствует не только полноте, но и диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, старению кожи, урологическим проблемам.

    Что касается несладких газировок, то содержащийся в них углекислый газ раздражает слизистую желудка и нарушает моторику кишечника.

  • 3

    Растворимый кофе.

    В нем содержится меньше полезных веществ, чем в заварном, а, помимо них, - еще и вещества, остающиеся после длительной промышленной обработки. Если пить растворимый кофе натощак, можно "заработать" серьезные проблемы с желудком - гастрит, язву.

  • 4

    Кофе "3 в 1".

    По словам медиков, в этом напитке содержится много сахара, а вместо молока в него как правило добавляют заменители, в том числе – на основе пальмового масла. Собственно кофе в таком напитке мало, зато калорий – с избытком.

  • 5

    Соки в пакетах.

    Советуя отказаться от постоянного употребления таких соков, медики сравнили их эффект с действием сладких газированных напитков: соки, утверждают они, лучше газировки только тем, что не содержат углекислого газа.

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Здоровье, Напитки, Вред, Польза, Питье, Напитки от которых лучше отказаться.
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