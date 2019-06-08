Чай в пакетиках, газированные напитки, кофе "3 в 1": напитки, от которых лучше отказаться

Пакетированный чай.
Было проанализировано несколько десятков вида чая, продающегося в магазинах. В результате в одиннадцати разновидностях чая в пакетиках была найдена кишечная палочка, а в некоторых имелись и следы плесени.
Газированные напитки.
Они содержат много сахара. Слишком много, чтобы это прошло незаметно для здоровья. Например, в баночке колы емкостью 0,33 литра может содержаться от 6,5 до 8 кусков сахара. Медики предупреждают: регулярное употребление этих напитков способствует не только полноте, но и диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, старению кожи, урологическим проблемам.
Что касается несладких газировок, то содержащийся в них углекислый газ раздражает слизистую желудка и нарушает моторику кишечника.
Растворимый кофе.
В нем содержится меньше полезных веществ, чем в заварном, а, помимо них, - еще и вещества, остающиеся после длительной промышленной обработки. Если пить растворимый кофе натощак, можно "заработать" серьезные проблемы с желудком - гастрит, язву.
Кофе "3 в 1".
По словам медиков, в этом напитке содержится много сахара, а вместо молока в него как правило добавляют заменители, в том числе – на основе пальмового масла. Собственно кофе в таком напитке мало, зато калорий – с избытком.
Соки в пакетах.
Советуя отказаться от постоянного употребления таких соков, медики сравнили их эффект с действием сладких газированных напитков: соки, утверждают они, лучше газировки только тем, что не содержат углекислого газа.