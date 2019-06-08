Мармелад - продукт, который помогает выводить токсины из организма

Новости шоу бизнеса: Ученые решили выяснить какие продукты благотворно сказываются на работе желудочно-кишечного тракт.

Оказалось, что мармелад способствует выведению токсинов из организма, что благотворно сказывается на работе желудка.

Ученые уже неоднократно сообщали о пользе мармелада. Ему приписывают очищение организма от тяжелых металлов, биологически и химических вредных веществ, побочных продуктов метаболизма, анаболиков, желчных кислот, токсинов, холестерина и шлаков.

Для худеющих этот продукт может стать незаменимым, так как он обладает меньшей калорийностью, по сравнению с шоколадом, однако также является антидепрессантом.

Ученые предупреждают, что несмотря на всю пользу, не весь мармелад стоит покупать. Некоторые виды содержат искусственные красители, поэтому не рекомендовано приобретать мармелад ярких расцветок.

Настоящий качественный продукт характеризуется кисловатым вкусом, неяркими цветами и однородной структурой. Не стоит покупать и прозрачный мармелад — его вряд ли можно назвать натуральным.