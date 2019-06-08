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Мармелад - продукт, который помогает выводить токсины из организма

Мармелад - продукт, который помогает выводить токсины из организма
17:01 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ученые решили выяснить какие продукты благотворно сказываются на работе желудочно-кишечного тракт.

Оказалось, что мармелад способствует выведению токсинов из организма, что благотворно сказывается на работе желудка.

Ученые уже неоднократно сообщали о пользе мармелада. Ему приписывают очищение организма от тяжелых металлов, биологически и химических вредных веществ, побочных продуктов метаболизма, анаболиков, желчных кислот, токсинов, холестерина и шлаков.

Для худеющих этот продукт может стать незаменимым, так как он обладает меньшей калорийностью, по сравнению с шоколадом, однако также является антидепрессантом.

Ученые предупреждают, что несмотря на всю пользу, не весь мармелад стоит покупать. Некоторые виды содержат искусственные красители, поэтому не рекомендовано приобретать мармелад ярких расцветок.

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Настоящий качественный продукт характеризуется кисловатым вкусом, неяркими цветами и однородной структурой. Не стоит покупать и прозрачный мармелад — его вряд ли можно назвать натуральным.

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Питание, Здоровье, Польза, Токсины, Мармелад.
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