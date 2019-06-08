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Кладезь витаминов и полезных веществ: на какую ягоду следует налегать летом

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Кладезь витаминов и полезных веществ: на какую ягоду следует налегать летом
17:37 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Полезные свойства смородины нередко недооцениваются людьми.

Смородину по праву называют кладезем витаминов и полезных веществ. Эта ягода приносит максимум пользы организму человека, насыщая его витаминами А, С, В6, В12, кальцием, калием, железом, магнием и натрием. Медики рекомендуют все лето налегать на смородину и не упускать шанс запастись витаминами на всю зиму, заморозив ягоду.

Чем же так полезна смородина:

1. Нормализует давление. Именно черная смородина оказывает положительное воздействие на кровь и сосуды. Благодаря компонентам, входящим в состав ягоды, гипертоники могут забыть о скачках давления в летнюю жару. Употреблять ее можно в виде сока или перетертой. Тем людям, у которых артериальное давление понижено, наоборот, стоит быть предельно осторожными и кушать смородину в небольших количествах.

Диетологи назвали ягоду, которая способствует снижению веса

2. Лечит простуду и снижает температуру. Смородина — природное антимикробное средство, которое способно унять жар благодаря салициловой кислоте в своем составе. Плюс ко всему, витамин С отлично укрепляет иммунную систему и никакие вирусные инфекции к вам не подступятся.

3. Устраняет микробы в полости рта. Бактерии, способствующие развитию молочницы, стоматита и кариеса, не способны устоять перед квертицином, содержащимся в этой ягоде.

4. Профилактика сердечных заболеваний. В 100 г смородины содержится 275 мг калия, создающего мощную защиту сердцу и сердечной мышце. Сердечникам врачи советуют ежедневно употреблять смородину или смородиновый сок.

5. Снимает отечность. В жару многие люди страдают от отечности, но и в этом вопросе смородина может помочь, потому что обладает мочегонным свойством.

6. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Ягода очень полезна людям, имеющим какие-либо проблемы со здоровьем, связанные с органами ЖКТ. Красная, черная или белая смородина одинаково воздействует на кишечник, улучшая его перистальтику и очищая от токсинов.

Названа ягода, которую полезно есть при высоком давлении

7. Успокаивает нервы. Смородина незаменима для людей, страдающих от стрессов, депрессий и других явлений, связанных с негативом. Ягода содержит ферменты, заботящиеся о нервной системе и способствующие выработке гормонов счастья в крови. Так что со смородиной в рационе у вас всегда будет хорошее настроение и крепкие нервы, а все потому, что ягодка богата магнием.

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Питание, Здоровье, Витамины, Ягоды, Польза, Смородина.
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