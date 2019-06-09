Советы от Ульяны Супрун: как уберечься от пищевого отравления

Чтобы уберечь себя и свою семью, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует заботиться о гигиене, свежести продуктов и готовить правильно.
Каких правил нужно придерживаться, чтобы уберечься от пищевых отравлений
1. Используйте безопасную воду и продукты
2. Не храните сырые продукты с приготовленными
3. Не забывайте о чистоте рук и кухонных принадлежностей
Ульяна Супрун: "Мойте и дезинфицируйте кухонные поверхности и кухонные принадлежности, которые используете для приготовления. Мойте руки после туалета. Этот совет может выглядеть банальным. Но исследования показывают, что лишь 66% американцев моют руки после пользования туалетом. 70% из них не всегда пользуются мылом. Также по данным исследований, только 5% людей моют руки достаточно тщательно".
4. Готовьте сырые мясо и рыбу, соблюдая температурный режим
5. Храните продукты по безопасной температуры
Ульяна Супрун: "Хотим напомнить о шаурме хот-догах и беляшах, которые продаются возле дома, остановки или перехода. Это всегда потенциально опасно – прежде всего из-за мяса и разнообразных соусов на основе майонеза. Если есть хоть минимальное сомнение относительно соблюдения санитарных норм и правил хранения пищи в месте, где вы это покупаете – воздержитесь от этого! И если уж очень хочется – лучше приготовьте дома".
При первых симптомах пищевого отравления – срочно обращайтесь к медикам.
Пищевое отравление – симптомы: