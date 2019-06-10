Названы сладости и полуфабрикаты опасны для здоровья

Люди любят полуфабрикаты, поскольку на их готовку уходит мало времени. В состав таких продуктов входят опасные ингредиенты, такие как усилители вкуса, крахмал, консерванты, эмульсия.
Магазинные соусы созданы на основе майонеза, способного негативно повлиять на организм в случае чрезмерного употребления.
Хлеб, реализуемый через супермаркеты, содержит L-цистеин, сделанный из перьев и коровьих рогов.
Эксперты рекомендуют осторожно относиться к маринованным грибам, поскольку уксус может привести к заболеваниям ЖКТ.
В магазинный фарш добавляют жир, шкуру, кости, кожу, усилители вкуса, поэтому польза данного продукта сомнительна.
Опасными могут оказаться некоторые сладости, например, мороженое и жевательный мармелад вызывают аллергию.
В "черный список" попали маршмеллоу, энергетические напитки и сладкие драже.