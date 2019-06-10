Названы сладости и полуфабрикаты опасны для здоровья

Новости шоу бизнеса: Эксперты провели исследование и определили какие продукты, способны ухудшить здоровье человека.

Люди любят полуфабрикаты, поскольку на их готовку уходит мало времени. В состав таких продуктов входят опасные ингредиенты, такие как усилители вкуса, крахмал, консерванты, эмульсия.

Магазинные соусы созданы на основе майонеза, способного негативно повлиять на организм в случае чрезмерного употребления.

Хлеб, реализуемый через супермаркеты, содержит L-цистеин, сделанный из перьев и коровьих рогов.

Эксперты рекомендуют осторожно относиться к маринованным грибам, поскольку уксус может привести к заболеваниям ЖКТ.

В магазинный фарш добавляют жир, шкуру, кости, кожу, усилители вкуса, поэтому польза данного продукта сомнительна.

Опасными могут оказаться некоторые сладости, например, мороженое и жевательный мармелад вызывают аллергию.

В "черный список" попали маршмеллоу, энергетические напитки и сладкие драже.