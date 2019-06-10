Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
Суд поместил под стражу полицейского, сбившего ребенка в Конотопе
Суд поместил под стражу полицейского, сбившего ребенка в Конотопе
Португалия - победитель первой Лиги наций
Португалия - победитель первой Лиги наций
Дорогие особняки, которые может позволить себе только элита (Фото)
Дорогие особняки, которые может позволить себе только элита (Фото)

Названы сладости и полуфабрикаты опасны для здоровья

Названы сладости и полуфабрикаты опасны для здоровья
04:33 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Эксперты провели исследование и определили какие продукты, способны ухудшить здоровье человека.

Люди любят полуфабрикаты, поскольку на их готовку уходит мало времени. В состав таких продуктов входят опасные ингредиенты, такие как усилители вкуса, крахмал, консерванты, эмульсия.

Магазинные соусы созданы на основе майонеза, способного негативно повлиять на организм в случае чрезмерного употребления.

Хлеб, реализуемый через супермаркеты, содержит L-цистеин, сделанный из перьев и коровьих рогов.

Эксперты рекомендуют осторожно относиться к маринованным грибам, поскольку уксус может привести к заболеваниям ЖКТ.

В магазинный фарш добавляют жир, шкуру, кости, кожу, усилители вкуса, поэтому польза данного продукта сомнительна.

Опасными могут оказаться некоторые сладости, например, мороженое и жевательный мармелад вызывают аллергию.

В "черный список" попали маршмеллоу, энергетические напитки и сладкие драже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сладости, Полуфабрикаты, Вредные продукты, Вредные сладости, Вредные полуфабрикаты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
02 Португалия - Нидерланды: события финала Лиги наций
03 В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков
04 Порошенко в случае победы на выборах готов стать премьер-министром
05 Это вас точно удивит: астронавт показал, что происходит с медом в условиях невесомости (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Бангладеш задержали группу украинцев
В Бангладеш задержали группу украинцев
ЕС признал новое правительство Молдовы
ЕС признал новое правительство Молдовы
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
Врачи объяснили, кому нельзя есть яйца на завтрак
Врачи объяснили, кому нельзя есть яйца на завтрак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь