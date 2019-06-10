Врачи назвали пять причин пить кофе каждый день

Но кофе полезен не только как прекрасное психостимулирующее средство.
Кофеин ускоряет метаболизм, активизирует сердечную деятельность, повышает кровяное давление.
Стимулируя нервную систему, кофе прекрасно бодрит и делает нас счастливее!
Кофе помогает регулировать процессы возбуждения в коре головного мозга, повышает двигательную активность и таким образом помогает мозгу сопротивляться старению.
Кофе уменьшает риск развития ряда онкологических заболеваний – рака печени, поджелудочной железы и прямой кишки.
Кофе снижает риск развития диабета 2 типа и заболевания болезнью Паркинсона.
Конечно, речь идет об умеренном употреблении кофе. Две-три чашки ароматного напитка в день – это не только удовольствие, но и огромная польза