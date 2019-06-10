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Медики рассказали правду об аллергии на воду

Медики рассказали правду об аллергии на воду
10:08 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Люди, которые страдают данной формой реакции на воздействие воды, испытывают дискомфорт как при купании, так и при плаче.

По мнению экспертов, аквагенная кропивница является самой редкой формой аллергии в мире. 

Эксперты говорят о 50 зарегистрированных во всем мире случаях аллергии на воду. Люди, страдающие аквагенной кропивницей, при попадании влаги на кожу покрываются красными зудящими пятнами и испытывают боль.

Спровоцировать аллергическую реакцию может умывание, купание в бассейне или душе и даже собственные слезы. Врачи уточняют, что реальная аквагенная кропивница — это очень редкое явление. Поэтому во многих случаях при раздражении на коже или дискомфорте стоит предположить причину в содержании хлора в воде бассейна или химических ароматизаторах и красителях в косметических средствах.

Названы самые опасные свойства чая

Также специалисты предупреждают, что причиной сильного кожного зуда бывает опасное заболевание полицетомия, которое по незнанию можно спутать с реакцией на внешний возбудитель. Если после водных процедур ощущается сильный дискомфорт, стоит обратиться к врачу, чтобы исключить возможность наличия тромбообразующей болезни.

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Вода, Здоровье, Аллергия, Аллергия на воду, Советы медиков.
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