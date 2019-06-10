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Эффективные советы по борьбе со страхом

Эффективные советы по борьбе со страхом
10:27 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Человек испытывает страх при реальной или мнимой угрозе жизни.

Психологи изучили проблему и назвали несколько эффективных советов, помогающих побороть неприятное чувство.

Эксперты рекомендуют на первом этапе вывести страх из подсознания в сознание. Способ позволяет убрать до 50% негативных ощущений. Изменить ситуацию можно путем определения фобии и мысленной визуализации пугающих мыслей со всеми вытекающими последствиями. В этом шаге необходимо представить кинопленку с запечатленными на ней ощущениями, а затем уничтожить ее в воображении.

Дыхательные упражнения, как сообщает портал PlanetToday, помогут взять ситуацию под контроль. Если мысленно разделить страхи на части, то справиться с каждой отдельной проблемой будет легче. Неплохо помогает бороться с фобиями метод Джекобсона, позволяющий расслабиться с головы до ног.

Сидячая работа: как помочь своему телу

Как сообщалось ранее, Медики из Великобритании предупреждают, что кровотечение из носа может быть признаком смертельной гипертонии, если такое состояние неоднократно повторяется.

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Здоровье, Страх, Советы медиков.
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