Немеют руки или ноги: причины и профилактика

Хотя бы раз в жизни у каждого человека возникало ощущение онемения. Чаще всего немеют руки или ноги. Часто из-за онемения рук или ног можно не волноваться, но это может быть симптомом других болезней.
Об этом рассказал врач-невролог Алексей Сиделковский. Онемение конечностей можно разделить на безопасное и опасное.
"Безопасное" онемение – это когда любой участок тела немеет из-за продолжительного неизменного положения тела или слишком туго перетянутой части тела (например, ремешком от обуви, повязка или жгут) – происходит сдавливание кровеносных сосудов.
Такой вид онемения не вызван внутренними заболеваниями. Слишком длительный застой крови может повлечь тяжелые последствия, в частности, синдром длительного сдавливания, тромбогеморагичный синдром и сепсис.
Опасное онемение – это регулярное онемение, не вызванное длительной неподвижностью или сдавлением.
Важно: если немеет не только конечность, но и участки, не склонные к "затеканию" (лицо, спина, область гениталий), причинами могут быть разные заболевания.
Онемение конечностей – причины возникновения:
Такого типа онемение очень опасно для здоровья и даже жизни человека. Важно вовремя обратиться к врачу и начать лечение. Чаще всего, семейные врачи направляют больного к неврологу и кардиологу, реже – эндокринологу.
Профилактика онемения очень проста: правильное питание, соблюдение нормального режима сна, тренировки сердечно-сосудистой системы, отказ от курения и тому подобное.