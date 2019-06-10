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Немеют руки или ноги: причины и профилактика

Немеют руки или ноги: причины и профилактика
21:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Узнайте, как бороться с онемением конечностей.

Хотя бы раз в жизни у каждого человека возникало ощущение онемения. Чаще всего немеют руки или ноги. Часто из-за онемения рук или ног можно не волноваться, но это может быть симптомом других болезней.

Об этом рассказал врач-невролог Алексей Сиделковский. Онемение конечностей можно разделить на безопасное и опасное.

"Безопасное" онемение – это когда любой участок тела немеет из-за продолжительного неизменного положения тела или слишком туго перетянутой части тела (например, ремешком от обуви, повязка или жгут) – происходит сдавливание кровеносных сосудов.

Такой вид онемения не вызван внутренними заболеваниями. Слишком длительный застой крови может повлечь тяжелые последствия, в частности, синдром длительного сдавливания, тромбогеморагичный синдром и сепсис.

Опасное онемение – это регулярное онемение, не вызванное длительной неподвижностью или сдавлением.

Важно: если немеет не только конечность, но и участки, не склонные к "затеканию" (лицо, спина, область гениталий), причинами могут быть разные заболевания.

Онемение конечностей – причины возникновения:

  • механическое передавливание сосудов (тромбы, травмы, остеохондроз, отеки, опухоли);
  • "слабые" сосуды;
  • анемия и гиповолемия (патологическое состояние, которое происходит из-за уменьшения объема циркулирующей крови);
  • недостаток кальция, магния, витамина В12;
  • сахарный диабет;
  • артриты;
  • невриты;
  • рассеянный склероз;
  • различные неврологические заболевания;
  • защемление, сдавливание нервов (травмы, отеки, опухоли, очень узкие каналы прохождения нервов);
  • транзиторные ишемические атаки;
  • тяжелые болезни сердца;
  • предынфарктное и предынсультное состояние.

Такого типа онемение очень опасно для здоровья и даже жизни человека. Важно вовремя обратиться к врачу и начать лечение. Чаще всего, семейные врачи направляют больного к неврологу и кардиологу, реже – эндокринологу.

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Профилактика онемения очень проста: правильное питание, соблюдение нормального режима сна, тренировки сердечно-сосудистой системы, отказ от курения и тому подобное.

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Советы, Причины, Профилактика, Онемение, Конечность.
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