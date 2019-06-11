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Медики назвали продукт, защищающий здоровье печени

Медики назвали продукт, защищающий здоровье печени
02:17 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Оливковое масло улучшает защищенность печени от действия внешних факторов из окружающей среды.

Исследование, проведенное учеными из Университета Монастир в Тунисе и Университета Короля Сауда в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, показало, что употребление оливкового масла способствует лучшей защите печени от повреждений внешними загрязнителями. Заключение об этом специалистами было сделано после эксперимента на крысах.

В испытаниях участвовало 80 животных. Часть из них получала в большом количестве оливковое масло. Крысы были разделены на семь групп, и в шести из них они подверглись воздействию гербицидов в разных концентрациях.

В результате было установлено, что из-за вредного действия химикатов у всех крыс произошли негативные изменения в печени, — но у тех животных, которые ели оливковое масло, повреждения органа были выражены в меньшей степени. У этих грызунов было выявлено повышение антиоксидантной активности ферментов, что и обеспечило лучшую защищенность печени от разрушения.

Ученые порекомендовали включать в меню оливковое масло. Гербициды могут содержаться в растительной продукции, в газировке. Под их воздействием погибают определенные виды кишечных бактерий, с чем может быть связано развитие таким заболеваний, как синдром Альцгеймера, болезнь Паркинсона, ожирение, депрессия. Также гербициды поражают почки и печень.

Учеными Лондонского королевского колледжа было обнаружено, что две трети цельнозернового хлеба содержат в себе гербицид глифосат. Специалисты тогда пояснили, что гербицид оседает в верхних слоях зерна.

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Оливковое масло, Здоровый рацион, Польза оливкового масла, Свойства оливкового масла.
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