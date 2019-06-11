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Диетологи сообщили, сколько фруктов нужно есть в день

Диетологи сообщили, сколько фруктов нужно есть в день
06:55 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Как правильно употреблять фрукты для похудения.

В летний сезон при обилии фруктов и ягод очень хочется съесть побольше этих полезных продуктов, чтобы запастись витаминами на круглый год. Но не стоит бесконтрольно лакомиться сезонными фруктами, ведь вместо пользы можно только навредить организму. Диетолог Ольга Усенко в Instagram рассказала основные правила употребления этих вкусных и сладких даров природы.

Эксперт отметила, что «вписать» фрукты в свой рацион можно путем урезания гарниров и жиров. При этом употреблять фрукты стоит понемногу в 2-3 приема пищи.

Фрукты — это углеводы, быстрые углеводы. Гарниры — это сложные углеводы. Разница у них в том, как быстро они усвоятся. Но летом жарко, и обычно не хочется есть ничего тяжелого. Поэтому без зазрения совести мы можем пожертвовать немного гарнирами.

Клубника и похудение: диетолог рассказала о правильном употреблении ягоды

В сезон спокойно можно съедать 500-600 гр фруктов и, если правильно это делать, то это будет еще и для похудения. Фрукты мы в таком случае едим так:

350 гр на перекус с орехами;

по 100-150 гр за завтраком и за обедом;

до 17:00 съедаем все количество.

Как правильно употреблять фрукты для похудения: диетолог дала важные советы

Если не худеем, то фрукты можно и на ужин, и в больших количествах, но не стоит злоупотреблять, с ними тоже нужно быть осторожными.

Конечно, когда стадия похудения максимально активная, то 200-250 гр — это оптимальное количество, но зачем изводить себя диетами? Строгие ограничения не приводят к психологическому здоровью, лучше сделать правильное питание образом жизни.

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Диета, Похудение, Фрукты, Сколько можно есть фруктов.
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