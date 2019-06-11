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Стало известно, как защитить себя в летнюю жару

Стало известно, как защитить себя в летнюю жару
10:16 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Эксперт рассказал, какие советы дают врачи в Египте для защиты от негативного влияния сильной жары.

Свободная одежда и головные уборы, правильное питание, умывание холодной водой – специалисты из Египта, где население адаптируется к невероятно высоким температурам, дали советы, как избежать теплового удара.

Член Египетской медицинской ассоциации по вопросам аллергии и иммунитета Магди Бадран отметил, что наиболее уязвимы перед действием летней жары пожилые люди, дети до двух лет, беременные женщины, а также люди с лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Свободная одежда. Вещи гардероба для ношения в жаркий сезон должны быть выполнены из натуральных хлопковых и льняных тканей светлых цветов, обеспечивать естественную циркуляцию воздуха для тела. Также нужно носить легкие головные уборы, большие солнцезащитные очки.

Не находиться подолгу на улице. Долго стоять на солнце нельзя – возникает повышенный риск теплового или солнечного удара.

"При возникновении неприятных симптомов в жаркие летние дни надо немедленно найти прохладное помещение, отдохнуть, выпить большое количество чистой питьевой воды или специальный спортивный напиток", — дал совет египетский специалист.

Выбирать правильные напитки. Врачи в Египте рекомендуют избегать употребления в жаркую погоду сладкой газировки, кофе, черного чая. Для восстановления сил в разгар жаркого дня, по их словам, полезно выпивать стакан молока или зеленый чай с мятой.

Больше воды. Магди Бадран сообщил, что воду в течение дня следует пить понемногу каждые десять минут.

"Пожилые люди и дети не чувствуют жажду, поэтому им необходимо особое внимание в такую погоду", — заметил врач.

Кроме того, по возможности нужно принимать душ или просто умываться холодной водой. В крайнем случае можно даже просто завернуться во влажную простыню. В помещении полезно чаще выполнять влажную уборку.

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Полезные продукты. Египетские врачи настоятельно рекомендуют в жару есть насыщенные влагой продукты — свежие огурцы, арбузы, кабачки, легкие фруктовые салаты. Фастфуд, жирная тяжелая пища, копченые, соленые и маринованные продукты – всего этого в летний зной нужно избегать, иначе пищеварение отнимет много сил и ухудшит самочувствие на жаре.

Убрать ковры и шторы. На время жарких дней лучше убрать из дома ковры и тяжелые шторы, которые активно собирают пыль и портят дыхание, которое и без того затрудняется в жару. На окна лучше повесить жалюзи, которые можно протирать.

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Здоровье, Жара, Лето, Советы медиков.
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