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Медики рассказали о вреде искусственных подсластителей

Медики рассказали о вреде искусственных подсластителей
13:26 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Большое количество таких веществ содержится в популярных среди малышей сладостях и напитках.

Ученые изучили вопрос воздействия на детский организм сахарозаменителей. 

В современной пищевой промышленности часто используют синтетические вещества для придания лучших вкусовых качеств или продления срока хранения продуктов. Однако не все они полезны, а некоторые, как например, подсластители, заменяющие сахар, могут быть даже вредны. Разговоры об этом ведутся уже давно, ученые решили ответить на вопросы о влиянии таких пищевых химикатов. Особое внимание в работе специалисты уделили детскому питанию.

Ученые подсчитали, что заменители сахара регулярно употребляются примерно почти четвертью детей планеты и сорока процентами взрослых. Искусственные вещества, применяемые для замены сахара, употребляют около четверти детей, такая же цифра и у беременных женщин. Поэтому вопрос вреда сахарозаменителей настолько важен для каждого человека. 

Названы самые опасные свойства чая

Подсластители, употребляемые в составе ряда продуктов, приводят к ожирению, особенно это важно в период вынашивания малыша, так как может увеличить массу тела новорожденного. Далее это может обернуться расстройством метаболизма детей и излишней массой тела. Кроме того, у ребенка, мама которого употребляла такие вещества, в последующем может привести к астме.

Главными потенциальными "врагами" здоровья называют аспартам и сукралоза, они способны менять чувствительность к аллергенам. Ученые напоминают, что полностью схема вредного воздействия указанных препаратов пока не раскрыта. Дальнейшие исследования с моделированием на животных помогут узнать больше о влиянии подсластителей.

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Здоровье, Сахарозаменители, Советы медиков, искусственный подсластитель.
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