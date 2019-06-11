Определена болезнь, которая чаще всего всего беспокоит женщин

Новости шоу бизнеса: Очень часто к гинекологу обращаются с жалобами на зуд, жжение, выделения. Все эти неприятные симптомы объединяет такой диагноз, как вагинит.