Определена болезнь, которая чаще всего всего беспокоит женщин

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22:56 Вт, 11 Июнь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Очень часто к гинекологу обращаются с жалобами на зуд, жжение, выделения. Все эти неприятные симптомы объединяет такой диагноз, как вагинит.

Вагинит – воспаление слизистой оболочки влагалища. По словам гинеколога-эндокринолога Евы Соболевой, это одно из самых распространенных гинекологических заболеваний.

Основные причины вагинита:

  • несоблюдение правил личной гигиены и гигиены половой жизни;
  • незащищенные половые контакты;
  • снижение иммунитета при различных инфекционных заболеваниях;
  • повреждения слизистой оболочки влагалища вследствие неправильного спринцевания или других причин;
  • аллергические реакции;
  • гормональные нарушения;
  • применения различных лекарственных средств, в том числе антибиотиков;
  • изменения из-за менопаузы, вызванные недостатком эстрогенов.

Вагинит – симптомы

  • Выделения из влагалища, отличающиеся от нормальных по количеству, цвету или запаху.
  • Жжение и зуд вокруг влагалища, в том числе, при мочеиспускании.
  • Дискомфорт во время полового контакта.
  • В некоторых случаях, заболевание может протекать бессимптомно. В таких ситуациях заболевание чаще диагностируется на плановом осмотре у гинеколога.

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Диагностика вагинита

Необходимо записаться на визит к гинекологу. После чего врач возьмет анализ мазка на флору и цитограму. Также нужно обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем. Также могут назначать Фемофлор.

После обследования и необходимых анализов, гинеколог выпишет лечение, соответствующее обнаруженной инфекции.

Заниматься самолечением категорически нельзя!

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Гинекология, Вагинит, Женское здоровье.
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