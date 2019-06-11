Определена болезнь, которая чаще всего всего беспокоит женщин

Вагинит – воспаление слизистой оболочки влагалища. По словам гинеколога-эндокринолога Евы Соболевой, это одно из самых распространенных гинекологических заболеваний.
Основные причины вагинита:
- несоблюдение правил личной гигиены и гигиены половой жизни;
- незащищенные половые контакты;
- снижение иммунитета при различных инфекционных заболеваниях;
- повреждения слизистой оболочки влагалища вследствие неправильного спринцевания или других причин;
- аллергические реакции;
- гормональные нарушения;
- применения различных лекарственных средств, в том числе антибиотиков;
- изменения из-за менопаузы, вызванные недостатком эстрогенов.
Вагинит – симптомы
- Выделения из влагалища, отличающиеся от нормальных по количеству, цвету или запаху.
- Жжение и зуд вокруг влагалища, в том числе, при мочеиспускании.
- Дискомфорт во время полового контакта.
- В некоторых случаях, заболевание может протекать бессимптомно. В таких ситуациях заболевание чаще диагностируется на плановом осмотре у гинеколога.
Диагностика вагинита
Необходимо записаться на визит к гинекологу. После чего врач возьмет анализ мазка на флору и цитограму. Также нужно обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем. Также могут назначать Фемофлор.
После обследования и необходимых анализов, гинеколог выпишет лечение, соответствующее обнаруженной инфекции.
Заниматься самолечением категорически нельзя!