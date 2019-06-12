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Медики назвали продукт, который улучшает память в старости

Медики назвали продукт, который улучшает память в старости
12:50 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Среди большого количества фруктов, ягод, овощей и цитрусовых ученые назвали чеснок, его признали самым эффективным средством.

Ученые из Университета Луисвилла выяснили, какой продукт может улучшить память в старости. В ходе исследования специалисты установили положительное воздействие компонентов овоща на усиление функции памяти у лиц пожилого возраста.

Продукт предотвращает ухудшение когнитивных способностей головного мозга. Речь идет о будущих периодах, особенно у людей, находящихся в престарелом возраст. Позитивные свойства чеснока зависят от крайне полезного вещества под наименованием диаллилсульфид.

Названая учеными овощная культура сохраняет активность мыслительной деятельности, не позволяя головному мозгу утратить функцию памяти. Данное растение вида луковых благотворно влияет на перистальтику кишечника, он начинает работать лучше.

Полезные свойства сочной ягоды, которые помогут предотвратить нехватку витаминов

Наряду с полезными свойствами ученые указывает на противопоказания. При наличии проблем со здоровьем, в том числе с желудком, следует в обязательном порядке проконсультироваться с врачами.

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Здоровье, Продукты питания, Продукты, Чеснок, Советы медиков.
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