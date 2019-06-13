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Диетологи рассказали, от чего отказаться, чтобы похудеть

Диетологи рассказали, от чего отказаться, чтобы похудеть
02:45 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Быстро похудеть можно, отказавшись от колбасы, утверждают врачи.

Сбросить вес можно, если отказаться от продуктов, в которых много соли. Колбасы, как правило, являются именно таким пищевым продуктом. По мнению врачей, колбасы вообще не рекомендуются, если есть проблемы с мочеполовой системой и сердечно-сосудистой.

Независимо от вида колбасы, она, скорее всего, содержит большое количество соли. Соль же задерживает в организме жидкость и удерживает, таким образом, вес.

Опять же, ни одна колбаса не может считаться диетическим продуктом, поскольку содержит различные пищевые добавки и за счет этого становится очень калорийной. Например, в самой недорогой колбасе – ливерной — в 100 г ливерной колбасы содержится около 300 ккал.

Кроме того, на фигуре плохо сказывается наличие крахмала в пище, а в каждом сорте колбасы есть крахмал – именно этот элемент создает вязкость и обеспечивает удержание формы продукта.

Что же касается колбасы копченой, то она считается самой жирной: в 100 граммах этого продукта содержится максимально допустимая для худеющих суточная норма жира.

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Диета, Похудение, Колбаса, Вред колбасы, Свойства колбасы.
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