Диетологи рассказали, от чего отказаться, чтобы похудеть

Сбросить вес можно, если отказаться от продуктов, в которых много соли. Колбасы, как правило, являются именно таким пищевым продуктом. По мнению врачей, колбасы вообще не рекомендуются, если есть проблемы с мочеполовой системой и сердечно-сосудистой.
Независимо от вида колбасы, она, скорее всего, содержит большое количество соли. Соль же задерживает в организме жидкость и удерживает, таким образом, вес.
Опять же, ни одна колбаса не может считаться диетическим продуктом, поскольку содержит различные пищевые добавки и за счет этого становится очень калорийной. Например, в самой недорогой колбасе – ливерной — в 100 г ливерной колбасы содержится около 300 ккал.
Кроме того, на фигуре плохо сказывается наличие крахмала в пище, а в каждом сорте колбасы есть крахмал – именно этот элемент создает вязкость и обеспечивает удержание формы продукта.
Что же касается колбасы копченой, то она считается самой жирной: в 100 граммах этого продукта содержится максимально допустимая для худеющих суточная норма жира.