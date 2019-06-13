Врачи рассказали, бывает ли аллергия на гречку

Люди сталкиваются с аллергией на гречку при употреблении блюд национальной кухни, чаще всего – азиатской.
Аллергия на гречку при этом развивается достаточно редко, поэтому о ней пишут как о необычной реакции, о которой надо помнить, отмечает аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева.
Чаще всего она встречается у детей, но описаны единичные случаи у взрослых.
Из-за моды на правильное питание и безглютеновую диету гречку стали чаще есть, поэтому есть вероятность роста аллергии на гречку.
Как проявляется аллергия на гречку:
Крапивница;
Аллергический ангионевротический отек;
Желудочно-кишечные проявления;
Симптомы аллергического ринита;
Обострение бронхиальной астмы;
Анафилаксия (генерализованная аллергическая реакция).
Как диагностировать аллергию на гречку:
Анализ крови на специфические IgE методом ImmunoCAP к гречке.
Кожные пробы методом двойного прик-теста.
Врач отметила, что при лабораторных исследованиях антитела IgE к гречке могут перекрестно связываться с другими реагентами: кешью, рисом, маком, кунжутом, латексом.
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Это не означает, что при обнаружении антител к этим продуктам нужно искать аллергию на гречку. Скорее это еще один аргумент в пользу того, что отклонения в анализах могут быть ложноположительными, и поэтому они всегда должны подкрепляться симптомами.