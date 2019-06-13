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Врачи рассказали, бывает ли аллергия на гречку

Врачи рассказали, бывает ли аллергия на гречку
04:00 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Несмотря на то, что гречка не относится к частым аллергенам, случаи аллергии на нее широко известны по всему миру.

Люди сталкиваются с аллергией на гречку при употреблении блюд национальной кухни, чаще всего – азиатской.

Аллергия на гречку при этом развивается достаточно редко, поэтому о ней пишут как о необычной реакции, о которой надо помнить, отмечает аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева.

Чаще всего она встречается у детей, но описаны единичные случаи у взрослых.

Из-за моды на правильное питание и безглютеновую диету гречку стали чаще есть, поэтому есть вероятность роста аллергии на гречку.

Как проявляется аллергия на гречку:

Крапивница;

Аллергический ангионевротический отек;

Желудочно-кишечные проявления;

Симптомы аллергического ринита;

Обострение бронхиальной астмы;

Анафилаксия (генерализованная аллергическая реакция).

Как диагностировать аллергию на гречку:

Анализ крови на специфические IgE методом ImmunoCAP к гречке.

Кожные пробы методом двойного прик-теста.

Врач отметила, что при лабораторных исследованиях антитела IgE к гречке могут перекрестно связываться с другими реагентами: кешью, рисом, маком, кунжутом, латексом.

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Это не означает, что при обнаружении антител к этим продуктам нужно искать аллергию на гречку. Скорее это еще один аргумент в пользу того, что отклонения в анализах могут быть ложноположительными, и поэтому они всегда должны подкрепляться симптомами.

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