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Научный прорыв: канадские ученые создали универсальную донорскую кровь

Научный прорыв: канадские ученые создали универсальную донорскую кровь
21:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии обнаружили ферменты, которые могут превращать донорскую кровь второй группы на универсальную.

Открытие может кардинально изменить сферу донорства крови, пишет издание Nature.

Для успешного переливания донорской крови она должна быть совместимой с кровью пациента.

Но ученым удалось сделать открытие, благодаря которому можно получать универсальную донорскую кровь из крови второй группы.

Эксперты обнаружили кишечные бактерии, которые могут производить ферменты, изменяющие группу крови. Они производят два энзимы, которые удаляют антигены крови типа А, превращая его антиген-свободных клеток крови типа O.

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Изменить группу можно только для крови второй группы, однако и это – значительное достижение. 

Другие ученые настороженно относятся к открытию канадских исследователей, они отмечают: эксперимент нужно повторить.

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Здоровье, Открытие, Кровь, Донорство, Универсальная донорская кровь.
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