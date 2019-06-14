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Медики рассказали, как правильно устраивать разгрузочные дни

Медики рассказали, как правильно устраивать разгрузочные дни
12:01 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: При голодании человек избавляется от лишнего веса, а это благотворно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.

Эксперты рассказали о пользе, которую могут принести организму разгрузочные дни. Они раскрыли секрет, как правильно их устраивать, дав несколько советов.

Эксперты подтверждают, периодическое воздержание от приема пищи является полезной практикой, но следует ее правильно применять, чтобы не навредить организму и получить максимальный эффект, устраивая разгрузочные дни. Кратковременное голодание помогает укрепить иммунитет и осуществить профилактику многих заболеваний, в том числе онкологических. если человек замечает воспалительные процессы, это может свидетельствовать о развитии рака, и как раз такая диета снижает такую вероятность.

Специалисты рекомендуют практиковать голодание тем, кто хочет избавиться от ревматоидного артрита, нормализовать уровень триглицеридов и снизить кровяное давление. Желающим ускорить метаболизм подобная диета тоже подходит, ведь это предоставляет отдых желудочно-кишечному тракту от переваривания пищи. Помогает данная методика бороться и со старением.

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Тем не менее, имеются и противопоказания. Не рекомендуется устраивать разгрузочный период продолжительнее суток, и во время этого нужно пить воду в больших количествах. Те же, кто страдает диабетом, должны проконсультироваться с врачом, прежде чем применять такую диету.

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Здоровье, Диета, Разгрузочные дни, Советы медиков.
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