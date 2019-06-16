Продукты, улучшающие работу сердца

Стремительный темп жизни, отсутствие полноценного отдыха и частый стресс — факторы, которые негативно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы. Между тем здоровое сердце — залог долгой полноценной жизни без болезней и забот. Снизить нагрузку на организм поможет правильное питание. Какие продукты обязательно нужно включить в рацион, чтобы улучшить работу сердца и сосудов, посоветовали врачи-диетологи.