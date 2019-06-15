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Травяной напиток, который помогает при вздутии живота

Травяной напиток, который помогает при вздутии живота
19:18 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Вздутие живота - становится все более и более распространенной проблемой.

Это доставляет ужасно чувство дискомфорта.Хотя существует много теорий о том, как избавиться от вздутия живота, лечение этой проблемы на самом деле довольно просто. Известный диетолог, Синтия Сасс нашла рецепт тонизирующего напитка, который поможет вам избавиться от вздутого живота в кратчайшие сроки.

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Этот напиток поможет вам сжечь лишний жир и станет источником огромного количества питательных веществ, просто нужно выпивать его каждый день.

Ингредиенты:

  • 2 л воды
  • 12 маленьких листьев мяты
  • 1 чайная ложка. тертого имбиря
  • 1 среднего размера лимон, нарезанный мелко
  • 1 среднего размера огурец, очищенный и мелко нарезанный

Приготовление:

В кувшине, смешайте все ингредиенты. Дайте настояться в течение часа. Теперь можете выпивать 8-10 стаканов в день. Пить обычную воду необязательно, поскольку этот напиток заменяет его хорошо.

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Здоровье, Лечение, Профилактика, Вздутие живота.
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