Пыльца везде: аллергологи советуют не пить ромашковый чай

Новости шоу бизнеса: Аллергологи призывают украинцев не пить чай из ромашки.

Риск возникновения аллергии в Украине - высокий.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероаллергенной сети.

Тем, у кого диагностирована аллергия к пыльце амброзии, полыни, подсолнечника и других растений семейства астровых, настоятельно не рекомендуется нюхать ромашку и похожи на нее цветы, которые сейчас цветут в Украине.

Пыльца астровых имеет шипы, а потому легко цепляется к слизистой носа, разбухает и выделяет аллергены. Из-за перекрестной аллергенности белков ромашки с белками ее других родственников с семейства астровых, людям, чувствительным к пыльце названных растений нельзя и пить чаи из календулы или ромашки.

У таких пациентов существует риск возникновения синдрома оральной аллергии.