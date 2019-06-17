ТОП 5 эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье

Новости шоу бизнеса: Ученые назвали эмоции, подверженность которым подрывает здоровье и угрожает жизни.

Способность сохранять ровное настроение совсем не зря считается чертой долгожителей.

Гнев. Эта эмоция провоцирует всплеск химических веществ в организме, включая адреналин и норадреналин. При ослабленной сердечно-сосудистой системе дисбаланс этих гормонов способен стать причиной для развития сердечных проблем вплоть до сердечных приступов. Исследования показали, что спустя два часа после вспышки гнева вероятность возникновения сердечного приступа увеличивается почти в пять раз, инсульта – в три раза.

Шок. Последствия шока могу быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Например, вследствие перенесенного шока могут происходить изменения в структурах мозга, проявлением которых становится посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у человека. При этом возникают проблемы со сном и с приемом пищи, сексуальная дисфункция, хронические боли, поведенческие нарушения.

Тревожность. Спектр тревожных расстройств довольно широк и включает в себя разнородные нарушения. Одно из наиболее известных — паническое расстройство, при котором у человека возникают приступы острого страха и тревоги в совокупности с соматическими проявлениями — сердцебиением, головокружением, ощущением нехватки кислорода и выскакивающего из груди сердца. Ученые указывают на то, что в наши дни жертвами тревожности все чаще оказываются молодые люди – вызывают такую тревожность финансовая и социальная нестабильность в жизни, чрезмерная увлеченность гаджетами, нездоровое питание. Тревожность подрывает психику и сказывается на качестве жизни, вынуждая человека избегать общения.

Одиночество. Ощущение одиночества и связанных с ним горьких эмоций может увеличивать уровень гормонов стресса в организме и повышать давление. Кроме того жизнь в изоляции может подорвать здоровье тем, что такое существование ослабляет иммунную систему. Некоторые данные свидетельствуют, что одиночество повышает риск преждевременной смерти на 14%.

Горе. В организме людей, которые горюют и скорбят, отмечался существенно более высокий уровень воспалительных процессов, показали исследования. Именно в связи с повышенным риском воспалений люди, которые потеряли близких и горюют по ним, сталкиваются с тяжелыми депрессиями, инфарктами, инсультами и преждевременной смертностью, считают научные специалисты.