Новости шоу бизнеса: Среди вариантов питания - обезжиренный йогурт с миндалем.

Медики из Великобритании представили вниманию лучшие завтраки для людей, страдающих диабетом 2 типа. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Express.

Диабет 2 типа — это состояние, которое включает в себя повышение уровня сахара в крови, и если недуг не лечить, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. По словам медиков, таким людям необходима дополнительная бдительность, когда дело доходит до выбора продуктов. К примеру, крупы, содержащие высокие уровни углеводов, следует избегать. Пищевые изделия с низким гликемическим индексом являются идеальным вариантом.

Одним из лучших завтраков является порция фруктов с миндалем и обезжиренным йогуртом. Клетчатка и здоровые мононенасыщенные жиры, содержащиеся в указанном орехе, дольше сохраняют чувство сытости и снижают уровень "плохого" холестерина, что способствует и похудению. Рекомендуется миндаль сочетать именно с персиками, яблоками, апельсинами и ягодами.

Другие варианты завтрака при сахарном диабете 2 типа включают в себя яичницу с хлебом с низким ГИ, цельнозерновые злаки, коктейли из овощей. Рекомендуется отказаться от потребления кофе с сахаром, учитывать размеры порций потребляемых блюд. К симптом заболевания относятся: частое мочеиспускание, повышенная жажда, чувство усталости, медленное заживление ран и покалывание или онемение в руках или ногах.