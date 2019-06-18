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Названы самые полезные летние продукты

Названы самые полезные летние продукты
04:55 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Эти продукты обязательно нужно включить в летний рацион.

Абрикосы стали во главе составленного экспертами рейтинга самых полезных летних продуктов. При этом важно обращать внимание на спелость, а также свежесть этих фруктов.

Абрикосы отличаются своей неприхотливостью к погодным условиям, имея в составе фосфор, холин, бета-каротин, а также йод, натрий и другие полезные микроэлементы. Кроме того, фрукт богат пектином и пищевыми волокнами, полезными для организма. Благодаря употреблению сезонного продукта можно снизить риск проблем с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой.

Второй в рейтинге стоит кукуруза, содержа витамины группы E, B, A и H. Положительный эффект продукт оказывает на гормональные процессы и иммунную систему в целом.

В ТОП-3 включен чеснок, способный защитить от вирусов и различных бактерий. Посредством его употребления можно сократить артериальное давления и уровень холестерина. Благодаря горошку возможно минимизировать риск рака желудка, а цукини богат омега-3 и триптофаном.

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Все по теме:

Кукуруза, Чеснок, Абрикосы, Полезные летние продукты, Полезный летний рацион.
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