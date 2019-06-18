Стало известно, что детские салфетки могут быть опасны для здоровья

Новости шоу бизнеса: Специалисты полагают, что химические вещества из салфеток, повреждают защитные механизмы кожи и проникают в организм, в котором воздействуют на иммунитет.

Учеными выявлена связь между использованием детских влажных салфеток и повышенным риском пищевой аллергии у малышей.

"Воздействие детских влажных салфеток на кожу является одной из причин аллергии на продукты, в дополнение к генетической предрасположенности", — данное заключение американских специалистов опубликовано изданием Good Housekeeping.

Специалисты еще раньше заподозрили, что между кожной реакцией и пищевой аллергией существует определенная связь. Такое предположение возникло, когда выяснилось, что 35% детей-аллергиков имеют одинаковую форму кожной экземы. Для проверки теории ученые задействовали генетически модифицированных мышах. На новорожденных грызунов специалисты сначала воздействовали составом с лаурилсульфатом натрия, который входит в состав влажных детских салфеток, а впоследствии стали давать мышатам арахис и другие пищевые аллергены.

Оказалось, что у мышей, кожа которых изменилась после воздействия состава, имитирующего собой влажные детские салфетки, проявились и аллергические реакции на продукты.

Каким образом воздействие салфеток запускает механизмы пищевой аллергии, еще предстоит узнать.