Интересные факты о шоколаде, польза которого доказана учеными Наверняка, ученые, которые проводят всевозможные исследования, связанные шоколадом, - сладкоежки. И правда, любимейшее лакомство человечества очень полезно. Однако не стоит забывать, что все хорошо в меру.