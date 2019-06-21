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Пятница, 21.06.2019
Будьте вооружены: что нужно знать о вирусе гриппа
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Будьте вооружены: что нужно знать о вирусе гриппа

Как мы заражаемся гриппом и как долго больной является источником инфекции? Существует ли лекарство от гриппа, обязательно ли во время болезни принимать витамин С? В нашей статье мы развеем все мифы о гриппе, расскажем вам о распространенных ошибках в лечении, а также о питании во время этой крайне неприятной болезни. У нас вы найдете все, что нужно знать о вирусе гриппа.
bigpicture.ru
Фото: pixabay
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Лечение, Советы, Факты, Вирус, Грип, Зоболевание.
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