Красивые ножки: эффективные упражнения против жира на коленях Красивые ноги позволяют щеголять в облегающих и коротких нарядах летом. Но что делать, если на коленях появились неприятные жировые складки? Те, кто из вас занимается спортом, в курсе, что согнать с жир с коленей крайне сложно. Мы выбрали несколько упражнений, которые вернут ножкам красивые очертания.