Скачать
Суббота, 22.06.2019
Красивые ножки: эффективные упражнения против жира на коленях
1 / 9

Красивые ножки: эффективные упражнения против жира на коленях

Красивые ноги позволяют щеголять в облегающих и коротких нарядах летом. Но что делать, если на коленях появились неприятные жировые складки? Те, кто из вас занимается спортом, в курсе, что согнать с жир с коленей крайне сложно. Мы выбрали несколько упражнений, которые вернут ножкам красивые очертания.
miridei.com
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Здоровье, Колени, Ножки, Стройны ножки, Управжения, Упражнения против жира на коленях.
02:47 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь