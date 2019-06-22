Топ-7 доступных суперфудов, которые могут улучшить пищеварение Некоторые полезные продукты стоят буквально копейки. Диетологи выделяют такую группу продуктов, как суперфуды. Этим термином называют это продукты с высокой концентрацией полезных веществ. В них содержится большое количество витаминов и минералов, защищающих организм от болезней и способствующих долголетию. Давайте посмотрим на 7 доступных суперфудов, которые могут улучшить пищеварение.