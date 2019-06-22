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Стало известно, помогает ли яблочный уксус похудеть

Стало известно, помогает ли яблочный уксус похудеть
08:36 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: По словам ученых, есть много способов включить яблочный уксус в рацион.

Зарубежные ученые провели анализ исследований, что позволило раскрыть, помогает ли на самом деле яблочный уксус похудеть. Статья соответствующего содержания опубликована в зарубежном издании Express.

Когда дело доходит до потери веса, есть длинный список планов и диет. Среди способов похудения имеет место и яблочный уксус, убивающий болезнетворные микроорганизмы, лечащий грибок ногтей, ушные инфекции. В последнее время он стал популярен благодаря своей пользе для здоровья. В последних исследованиях было доказано, что его употребление помогает людям, сидящим на диете, быстрее избавиться от висцерального жира на животе. В частности, эксперимент с привлечением подопытных грызунов с ожирением показал, что напиток не только уменьшил жировые отложения у мышей, но и помешал набирать их.

В аналогичной научной работе, опубликованной в Национальной медицинской библиотеке США, было выявлено, что яблочный уксус позволил добровольцам стройнеть за счет ускорения обмена веществ. Кроме того, состав имеет свойства, подавляющие аппетит. Здесь же положительное влияние на уровень сахара в крови. 

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Яблочный уксус разрешается пить в любое время дня, но для результатов следует это делать дважды в сутки. Смешивание его с ложкой меда и лимона позволяет сделать напиток вкуснее и полезнее. Что касается дозировки, то рекомендуется разбавлять его одну или две чайные ложки со стаканом воды. Им же можно приправлять салаты.

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Здоровье, Похудение, Яблочный уксус, Уксус, Советы медиков, Как быстро похудень.
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