Стало известно, что болезни зубов и десен повышают риск опасной болезни

Новости шоу бизнеса: У людей с проблемами ротовой полости вероятность заболеть онкологическими заболеваниями составляет 30%.

Медики обнаружили связь между состоянием зубов и десен и риском возникновения рака печени.

Гингивит, периодонтит и кариес не только указывают на плохое состояние зубов и десен, но и увеличивают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и рака ЖКТ.

Ученые сообщили, основной причиной развития онкологических болезней может быть микробиом ротовой полости и другие бактерии, такие как Палочка Плаута, которая провоцирует проблемы с кишечником.

Наличие лишнего веса, неправильное питание и курение негативно влияют на здоровье зубов и десен, а также увеличивают риск возникновения рака печени, поджелудочной железы и ЖКТ. Медики советуют более тщательно ухаживать за полостью рта и использовать зубную нить для эффективного очищения.