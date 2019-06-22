Лечение суставов: новый способ

Новости шоу бизнеса: Ученые из Корнельского университета создали синтетическую версию смазочного материала для суставов.

Разработка предназначена для лечения остеоартроза, пишет Medical Xpress.

Остеоартроз – это дегенеративное заболевание сустава. Оно поражает не только хрящевую ткань, но и прилегающую кость, окружающие связки, сухожилия и мышцы.

Смазочный материал связывается поверхностью хряща в суставах и действует как подушка во время активных действий, к примеру, во время бега.

Сейчас разработка находится на этапе клинических испытаний на собаках с остеоартрозом. Но результаты показывают, что ее в дальнейшем можно применить на людях.

Ученые разработали полимер, который имитирует функцию естественной смазки, его проще производить. Аналогом, который синтезируется в организме и защищает суставы, является гиалуроновая кислота.