Щелочная диета: какие продукты стоит употреблять

От правильного соотношения кислот и щелочи в крови (pH) зависят наши фигура, здоровье и продолжительность жизни. Если баланс нарушается, организм начинает болеть. Рацион современного человека, как правило, очень кислотен, поэтому употребление ощелачивающей пищи поможет нормализовать pH.