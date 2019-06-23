Будьте бдительны: на что может указывать приступ тошноты

Новости шоу бизнеса: Приступ тошноты может быть предвестником тяжелой болезни.

Почему может возникнуть сильный приступ тошноты? А если она становится постоянной и изматывающей? Какими могут быть причины у этих приступов и как их быстро снять.

Причины возникновения тошноты

Тошнота, которая фактически является спазмом желудка, который "подкатывает" к горлу и в тяжелых случаях может вызвать рвоту, чаще всего является признаком того, что в организм попали какие-то токсины и организм хочет немедленно от них избавиться. Но так происходит далеко не всегда.

Тошнота — признак перегрузки вестибулярного аппарата

Тошнота, которая проявляется во время долгой поездки в автобусе, на автомобиле, карусели, яхте или самолете во время турбулентности. В этом случае приступ тошноты означает перенапряжение вестибулярного аппарата.

Такой вид тошноты обычно легко купирует вдыхание паров нашатырного спирта, других нюхательных солей или масел, закладывание ментоловой таблетки под язык (подойдет даже Валидол) или капли перечной мяты. При возникновении приступа необходимо обеспечить приток свежего воздуха.

Если вам уже известно об этой особенности организма, то за 2-3 часа до возможной поездки нужно принять один из препаратов от укачивания – Кинедрил, Бонин, Авиамори.

Выброс в кровь адреналина

Приступ тошноты может свидетельствовать о нервном стрессе, при этом эмоция – не обязательно негативная, но обязательно – очень сильная. Важно, что она вызывает выброс адреналина в кровь, и вслед за этим происходит спазм в желудке – возникает тошнота.

Если причиной тошноты является адреналин, то такой приступ легче всего снять средствами, которые призваны успокоить нервную систему, успокоительными – от валерианы или чая с мятой до более сильных препаратов – Персена, Адаптола.

Тошнота – частый признак отравления

Чаще всего тошнота происходит в связи с функциональным расстройством пищеварительной системы.

Если вместе с тошнотой к горлу подкатывает содержимое желудка, — это свидетельствует о том, что в него попали токсины, и организм старается избавиться от них.

Стандартный путь избавления от тошноты в этом случае – это избавление от последствий интоксикации:

промыть желудок, вызвав рвоту;

клизма;

прием сорбентов;

строгая диета.

Очистка организма от токсинов повлечет и купирование тошноты.

Внимание: тошнота может свидетельствовать об опухоли

Тошнота – распространенный сигнал о том, что в организме возникло новообразование, и, возможно, оно даже носит злокачественный характер. Эта тошнота – изнуряющая, длительная, ее невозможно снять ни мятными таблетками, ни нашатырным спиртом.

Чаще всего это опухоль, которая расположена в желудке. Это может быть полип или иное новообразование, которое механически сужает проход в кишечнике, что и вызывает тошноту.

Такую тошноту невозможно убрать таблетками или диетой. Необходимо срочное обращение к врачу и принятие всех необходимых мер для выздоровления, возможно, даже проведение операции.

Тошнота как признак болезней органов желудочно-кишечного тракта

Тошнота часто является признаком наличия воспалительных процессов в органах желудочно-кишечного тракта, в частности, гастрита, язвы желудка, дуоденита, цирроза печени, энтерита, аппендицита. Характерным является то, что в этих случаях тошнота проявляется после принятия пищи или при приступах голода.

Полностью устранить тошноту в этом случае получится лишь при полном избавлении от основного заболевания.

Тошнота как признак инфаркта

Резко и беспричинно возникшая тошнота – один из характерных признаков подступающего инфаркта миокарда. Поскольку нижняя стенка сердца располагается непосредственно над желудком. Кроме того, желудок и сердце располагают общей автономной системой нервных сплетений (вегетативной иннервацией). Как следствие, если у человека возникает нарушение работы сердечной мышцы, а тем более — инфаркт миокарда, да еще и с повреждением, которое локализуется на его задней стенке, то мозг человека посылает сигнал по ошибке не в сердце, а в желудок, что и проявляется в резком приступе тошноты.

Тошнота при инфаркте всегда сопровождается болью за грудиной, поэтому ее трудно спутать с какой-то иной. Такие симптомы говорят о приближающемся сердечном приступе, а, стало быть, визит к врачу лучше не откладывать.

Часто приступ развивается на фоне недавней активной физической нагрузки, или даже во время нее – во время тренировки или при восхождении по лестнице, во время сельскохозяйственных работ. В этом случае следует не продолжать активность, принять горизонтальное положение, вызвать "скорую" и принять таблетку нитроглицерина.

Тошнота как признак нарушений работы мозга

В некоторых случаях приступы тошноты свидетельствуют о нарушениях мозгового кровообращения, которые могут быть вызваны:

развитием новообразований;

геморрагическом инсульте (кровоизлиянии мозга);

ишемическом инсульте (инфаркт мозга).

Поскольку череп не способен расширяться, то возникшее новообразование в виде опухоли, обширного кровоизлияния или отечности не находит выхода, возбуждая нервную систему, что в числе прочего проявляется в виде тошноты и рвоты.

Снять появившуюся вследствие этого тошноту возможно только излечением основного заболевания.

Тошнота — частый признак беременности

Тошнота по утрам у женщины — частый признак того, что у нее наступила беременность. Утренние токсикозы свидетельствуют о попытке организма адаптироваться к появившемуся в нем плоду. Полностью от токсикоза беременной организм сможет сам, когда через некоторое время свыкнется с этим новым состоянием организма, с тем, что в нем зарождается новая жизнь.