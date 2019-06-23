Мелатонин, валериана, магний: как бороться с бессоницей

Новости шоу бизнеса: Сомнолог назвал помогающие от бессонницы натуральные вещества.

О том, какие натуральные природные вещества могут быть эффективными для избавления от бессонницы, рассказал сомнолог, специалист Американской академии медицины сна Майкл Бреус.

Мелатонин. По словам сомнолога, прием мелатонина позволяет уменьшать время, необходимое для погружения в сон, и помогает сделать ночной отдых более продолжительным. По данным исследований, мелатонин способствует удлинению фазы быстрого сна, что улучшает иммунную функцию, нормализует механизмы регуляции метаболизма, что влияет сразу на многие аспекты здоровья.

Магний. Его прием, отмечает сомнолог, содействует регулированию биоритмов организма и защищает от снижения уровень мелатонина. В частности, есть основания считать, что магний эффективен в случае бессонницы, связанной с синдромом беспокойных ног.

Валериана, хмель. Микс валерианы и хмеля уменьшает чувство беспокойства, повышает качество ночного сна, а, кроме того, помогает уменьшить концентрацию сахара в крови.

Кора магнолии. Сомнолог указывает на содержащиеся в коре магнолии биологически активные вещества, которые влияют на стихание выработки гормонов адреналина и кортизола, усиливающих нервную возбудимость и склонность к бессоннице.

L-Теанин. Эта аминокислота способна преодолевать физиологический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой, проникать в мозг и там преобразовываться в гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), важной для здоровых функций центральной нервной системы. Когда мозг испытывает дефицит в ГАМК, могут возникнуть разные расстройства, ведущие к бессоннице: депрессия, беспокойство, отрицательные эмоции, страхи, стрессы, навязчивые состояния. В природе L-Теанин в наибольшей концентрации встречается в листьях чая. Есть данные в пользу того, что L-теанин может улучшать качество сна у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).