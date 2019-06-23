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Брокколи: обнаружен новый полезный эффект

Брокколи: обнаружен новый полезный эффект
20:16 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ученые определили, что брокколи содержит ингредиент, который способен помочь людям с диабетом.

Ученые обнаружили, что сульфорафан, содержащийся в крестоцветных овощах, в частности, брокколи, помог снизить уровень глюкозы в крови больных диабетом животных.

Мы наблюдали снижение глюкозы примерно на 10 процентов, что является достаточным для уменьшения осложнений в глазах, почках и крови, – заявил один из исследователей, профессор Андерс Розенгрен, из Центра диабета Университета Лунда в Швеции.

Чтобы подтвердить предположение, шведские ученые провели эксперимент с участием 97 пациентов с диабетом второго типа.

В течение 12 недель они употребляли концентрированный экстракт ростков брокколи в таблетках. В результате у участников при анализе крови натощак наблюдалось снижение уровня глюкозы. Пациенты отметили снижение уровня сахара на 10%.

 Назван овощ, который может предотвратить появление рака

Как отметил Розенгрен, такого эффекта достаточно, чтобы у пациентов уменьшились проблемы со зрением и почками.

"Сейчас важно сделать так, чтобы экстракты брокколи были доступны для производства в качестве функциональной пищи", – добавил профессор.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Диабет, Свойства, Польза, Брокколи.
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