Скачать
Воскресенье, 23.06.2019
Климкин об отставке: Я решил, что 5 лет хватит
Климкин об отставке: Я решил, что 5 лет хватит
Избитый полицейскими, член партии "Гражданская позиция" Комарницкий умер
Член партии "Гражданская позиция" Комарницкий умер
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)
Странный инцидент: неизвестный забрался в дом Холли Берри и заявил, что он там живет
Неизвестный забрался в дом Холли Берри и заявил, что он там живет

Капли для носа: почему нельзя часто пользоваться

Капли для носа: почему нельзя часто пользоваться
22:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Когда мы часто пользуемся сосудосуживающими каплями для носа, то наш организм начинает привыкать уже через несколько дней.

Привыкание к сосудосуживающим каплям – это одна из самых частых причин заложенности носа у взрослых в нашей стране

После нескольких дней использования человек уже не может без них обходиться, применяя их все чаще и чаще, отмечает ЛОР-врач Мария Евдокимова. А попытка отказаться у некоторых людей вызывает головную боль, плохое самочувствие, тревожность.

Поэтому очень важно помнить, что максимальная продолжительность применения капель не должна превышать 5 дней, а лучше – 3 (даже после четвертого дня есть случаи привыкания).

В результате возникновения зависимости развивается медикаментозный ринит. И человек становится зависимым от капель, не представляя жизни без них. А в результате этого может развиваться и хронический синусит, и другие виды хронического ринита.

Никаких дополнительных анализов для постановки этого диагноза не нужно – достаточно осмотра.

Как лечить зависимость от капель

1. Необходимо использовать топические глюкокортикостероиды (ГКС), иногда в сочетании с топическими антигистаминными препаратами. Выбор препарата / комбинации их / дозирования / продолжительности лечения определяет врач в зависимости от того, как долго использовали капли, каково состояние носа.

2. Стоит выяснить, нет ли причины привыкания к каплям, например, других видов ринита, аллергии, хронического синусита

3. Активно промывайте нос солевым раствором.

4. Откажитесь от капель. 5-7 дней может быть синдром отмены, но потом станет значительно легче.

Врачи рассказали о влиянии смартфона на зрение

В течение года после отказа от капель вы в группе риска, и можете вернуться к ним снова. Поэтому ваша задача – не применять капли в течение года, а если невыносимо, то врач может рекомендовать вам применять их в сочетании с топическими ГКС, что может снизить вероятность привыкания.

Что касается необходимости операции, то это определяет врач. Обычно требуется очень редко, когда сильно утолщенны нижние носовые раковины, или когда есть значимое искривление носовой перегородки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Капли, Нос, Насморк, Капли для носа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск: Мировое население стремительно движется к своему коллапсу
02 Приметы и обряды на 23 июня - Тимофеев день
03 Кличко рассказал, о чем говорил с Зеленским после его инаугурации
04 Выборы в Раду: На Киевщине в избирательном округе - навала "двойников"
05 Из-за аномальной жары украинцам могут аварийно отключать электроэнергию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода
Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода
Филарет попросил защиты у Авакова
Филарет попросил защиты у Авакова
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Мэй Маск на королевских скачках: наряд знаменитой мамочки
Мэй Маск на королевских скачках: наряд знаменитой мамочки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь