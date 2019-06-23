Капли для носа: почему нельзя часто пользоваться

Новости шоу бизнеса: Когда мы часто пользуемся сосудосуживающими каплями для носа, то наш организм начинает привыкать уже через несколько дней.

Привыкание к сосудосуживающим каплям – это одна из самых частых причин заложенности носа у взрослых в нашей стране

После нескольких дней использования человек уже не может без них обходиться, применяя их все чаще и чаще, отмечает ЛОР-врач Мария Евдокимова. А попытка отказаться у некоторых людей вызывает головную боль, плохое самочувствие, тревожность.

Поэтому очень важно помнить, что максимальная продолжительность применения капель не должна превышать 5 дней, а лучше – 3 (даже после четвертого дня есть случаи привыкания).

В результате возникновения зависимости развивается медикаментозный ринит. И человек становится зависимым от капель, не представляя жизни без них. А в результате этого может развиваться и хронический синусит, и другие виды хронического ринита.

Никаких дополнительных анализов для постановки этого диагноза не нужно – достаточно осмотра.

Как лечить зависимость от капель

1. Необходимо использовать топические глюкокортикостероиды (ГКС), иногда в сочетании с топическими антигистаминными препаратами. Выбор препарата / комбинации их / дозирования / продолжительности лечения определяет врач в зависимости от того, как долго использовали капли, каково состояние носа.

2. Стоит выяснить, нет ли причины привыкания к каплям, например, других видов ринита, аллергии, хронического синусита

3. Активно промывайте нос солевым раствором.

4. Откажитесь от капель. 5-7 дней может быть синдром отмены, но потом станет значительно легче.

В течение года после отказа от капель вы в группе риска, и можете вернуться к ним снова. Поэтому ваша задача – не применять капли в течение года, а если невыносимо, то врач может рекомендовать вам применять их в сочетании с топическими ГКС, что может снизить вероятность привыкания.

Что касается необходимости операции, то это определяет врач. Обычно требуется очень редко, когда сильно утолщенны нижние носовые раковины, или когда есть значимое искривление носовой перегородки.