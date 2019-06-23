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Кабачки: веские причины полюбить этот овощ

Кабачки: веские причины полюбить этот овощ
22:09 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Сезон кабачков в самом разгаре, поэтому знать об их пользе не помешает никому.

Кабачки, как и огурцы, практически состоят из воды. Также, в их составе есть полезные микроволокна, витамины и минералы. Собственно, поэтому медики и рекомендуют включать их в летний рацион на постоянной основе. Если есть возможность заморозить кабачки на зиму, то не теряйте времени и займитесь этим уже сейчас, так как этот овощ принесет максимум пользы в период зимних холодов и межсезонья.

Похудение на кабачковой диете

Многие не знали, что кабачки не содержат вредный холестерин, а их калорийность на 100 г составляет всего 17 ккал. При этом, в кабачках содержатся и белки, и углеводы, и даже жиры, правда, только 0,1 г насыщенных и 0,1 г полиненасыщенных жирных кислот на 100 г продукта. Даже несмотря на наличие сахара в кабачке, он остается мега-полезным в плане похудения.

Диетологи рекомендуют употреблять кабачки в вареном, приготовленном на пару или запеченном виде. Тогда лишние килограммы и сантиметры на талии будут в буквальном смысле таять на глазах, но при условии, что во время диеты человек не будет кушать ничего вредного.

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Здоровье сердца и сосудистой системы

В кабачках содержится достаточное количество калия, который необходим для нормализации работы сердца. Плюс ко всему, отсутствие холестерина в кабачках ведет к тому, что сосуды самоочищаются от холестериновых клеток и токсических веществ, попавших в кровь из других продуктов питания. Те люди, которые регулярно кушают кабачки, меньше страдают от скачков артериального давления, так что этот овощ обязан присутствовать в вашем меню каждый день.

Хорошее зрение

Оказывается, кабачки не хуже черники и моркови воздействуют на глаза и зрение в целом. Все потому, что кабачок содержит много витамина А и этим все сказано.

Медики объяснили, как кабачки могут повлиять на зрение

Крепкая иммунная система

В 100 г кабачка содержится 17,9 мг витамина С, а это треть суточной дозы для взрослого человека. Получается, что регулярное употребление кабачков приведет к укреплению иммунитета и защите организма от вредоносных вирусов, бактерий, грибков и прочих микробов, провоцирующих развитие серьезных заболеваний.

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Здоровье, Диета, Кабачки, Овощи, Польза.
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