Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть овсянку

Однако существует ряд противопоказаний, когда от этого продукта стоит отказаться.
Избыток слизи в организме
Это выражается в отеках, налете на языке, беспричинном насморке. А если этого добра полно в овсянке, то зачем усугублять?
Непереносимость глютена, целиакия
Это неусвоение белка некоторых злаковых культур, и им является глютен. Глютен вызывает много споров и противоречивых отзывов, но те, что действительно страдают его непереносимостью, знают, что это не шутки. В таком случае от всех злаков лучше отказаться, иначе: диарея, аллергические реакции и нарушение всасывания тонкой кишки.
Пониженный холестерин
Овсянка понижает холестерин — это ее свойство давно известно, и, как правило все считают, что нужно всегда понижать холестерин в крови и сахар. Но те, у кого он и так низкий, усугублять не нужно