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Понедельник, 24.06.2019
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Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть овсянку

Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть овсянку
01:32 Сегодня Телеграф hronika.info

Новости шоу бизнеса: Все привыкли к тому, что овсянка на завтрак — это правильно, вкусно, а главное — очень полезно.

Однако существует ряд противопоказаний, когда от этого продукта стоит отказаться.

Избыток слизи в организме

Это выражается в отеках, налете на языке, беспричинном насморке. А если этого добра полно в овсянке, то зачем усугублять?

Непереносимость глютена, целиакия

Это неусвоение белка некоторых злаковых культур, и им является глютен. Глютен вызывает много споров и противоречивых отзывов, но те, что действительно страдают его непереносимостью, знают, что это не шутки. В таком случае от всех злаков лучше отказаться, иначе: диарея, аллергические реакции и нарушение всасывания тонкой кишки.

Пониженный холестерин

Овсянка понижает холестерин — это ее свойство давно известно, и, как правило все считают, что нужно всегда понижать холестерин в крови и сахар. Но те, у кого он и так низкий, усугублять не нужно

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Овсянка, Каши, Свойства овсянки, Вред овсянки, Кому нельзя есть овсянку.
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Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть овсянку
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