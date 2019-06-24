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Эксперты объяснили, как яблоки влияют на кишечник

Эксперты объяснили, как яблоки влияют на кишечник
05:45 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: К данному заключению пришли после проведенного исследования ученые из Польши.

Польские специалисты пригласили для обследования 600 добровольцев, у которых было диагностировано онкологическое заболевание, а также 800 человек, не болеющих раком.

Изучение особенностей образа жизни участников показало, что присутствие яблок в постоянном рационе питания людей коррелирует с их лучшей защищенностью от рака – в частности, от рака кишечника.

«У людей, употребляющих свежие яблоки, риск возникновения рака кишечника на 50% ниже, чем у тех, кто отказывается от данного фрукта», — констатировали авторы работы.

Яблоки богаты антиоксидантами – веществами, которые обладают свойством «выводить из строя» свободные радикалы и тем самым устранять опасные клеточные мутации, приводящие к появлению онкозаболеваний.

В частности, в яблочной кожуре были найдены 12 соединений, относящихся к тритерпеноидам – данные субстанции блокировали размножение злокачественных клеток печени, груди и толстого кишечника. Кроме того, яблоки отличаются повышенным содержанием флавоноидов – растительных пигментов, которые также обладают выраженным антиоксидантным действием.

До этого журнал Public Health Nutrition опубликовал результаты исследования итальянских ученых из Университета Перуджи, установивших, что яблоки являются великолепными защитниками от рака пищевода и желудка. Выполненный исследователями мета-анализ данных показал, что среди любителей яблок уровень заболеваемости раком легких на 25% ниже, а количество жертв рака груди в пять раз меньше, чем среди тех, кто вообще не употребляет в пищу эти фрукты.

Кроме того, при регулярном употреблении яблоки существенно снижают риск развития рака толстого кишечника, прямой кишки и ротовой полости, заявили тогда авторы проекта.

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Фрукты, Яблоки, Кишечник, Польза яблок, Свойства яблок, Как яблоки влияют на кишечник.
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